Samsun'da 3 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

SAMSUN'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, bir vatandaşı 3 milyon TL dolandıran 2'si suça sürüklenmiş çocuk olmak üzere 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü ve Havza ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, Vezirköprü ilçesinde bir vatandaşın 3 milyon TL dolandırıldığı yönündeki şikayeti sonrası çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, tespit edilen şüphelilerden 1'inin yeni bir dolandırıcılık eylemi için il dışından Samsun'a geldiği belirlendi. Havza ilçesinde düzenlenen operasyon ile şüpheli gözaltına alınırken, böylece 2 milyon TL'lik dolandırıcılık girişimi engellendi. Operasyonun devamında İ.M. (20) ile diğer şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu belirtilirken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal el geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı