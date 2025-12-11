Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, T.Ç. yönetimindeki 55 AK 161 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Sakarlı Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel