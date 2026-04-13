Haberler

Aynı dernekte çalıştığı 2 arkadaşını okul önünde tabancayla vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde Engelsiz Yaşam Derneği'nde çalışan Uğur K., dernek arası tartışma sonucu iki kişiyi tabancayla yaraladı. Olayın ardından polis, Uğur K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Uğur K. (31), aynı dernekte birlikte çalıştığı 2 kişiyi okul önünde tabancayla yaraladı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kale Mahallesi Kaptanağa Sokak'taki bir lisenin önünde meydana geldi. Engelsiz Yaşam Derneği'nde çalışan Tarık D. (36), Akın Ş. (25) ve Uğur K. arasında derneğin çıkardığı derginin basımı ve dağıtımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Uğur K., belindeki tabancayla Tarık D.'yi sağ dizinden, Akın Ş.'yi sağ ayak bileğinden yaralayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

