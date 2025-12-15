Denize düşen kişinin cansız bedeni bulundu
Samsun'un Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nde denize düştüğü iddia edilen 32 yaşındaki kişinin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin denize düşmesi sonucu cansız bedeni bulundu.
- Mümin E. (32) adlı kişinin cansız bedeni Çobanlı İskelesi'ne 100 metre açıkta dalgıç polisler tarafından bulundu.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve cenaze otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.
Samsun'da denize düşüp kaybolan bir kişinin cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin iskeleden denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI
Ekiplerin denizde yaptığı arama çalışmalarında Çobanlı İskelesi'ne 100 metre açıkta Mümin E.'nin (32) cansız bedenine ulaşıldı.
Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan Mümin E.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.