Haberler

Samsun'da Bir Kişi Apartman Girişinde Ölü Bulundu

Samsun'da Bir Kişi Apartman Girişinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın girişinde bulunan Erkan Cömert'in cansız bedeni, darp sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Erkan Cömert'in (52), bir apartmanın girişinde cansız bedeni bulundu. Cömert'in darp sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Hacınabi Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın girişinde kanlar içerisinde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşamını yitiren kişinin Erkan Cömert olduğunu tespit etti. Erkan Cömert'in darp sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

