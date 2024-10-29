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Samsun'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Resepsiyonu Düzenlendi

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Samsun Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, Vali Orhan Tavlı Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptı. Resepsiyona katılan protokol üyeleri ve gaziler bayram coşkusunu paylaştı.

Samsun Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'daki resepsiyonda, Cumhuriyet'in 101. yılını Samsun gibi önemli bir kentte kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşayacağını vurgulayan Tavlı, "Cumhuriyet'imizin ilanına giden süreçte 7'den 70'e tek yürek ve tek yumruk olan aziz milletimizin kahramanlıklarını, şanlı destanlarını gelecek nesillere en canlı şekilde aktaracak, bu emanete hep birlikte sonsuza kadar sahip çıkacağız. Gelecek kuşaklarımıza her bakımdan çok daha fazla gurur duyacakları müreffeh bir ülke bırakmak için hep birlikte azimle çalışmaya, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gayret göstereceğiz." dedi.

Tavlı, daha sonra davetlilerin bayramını kutladı.

Resepsiyonda, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca müzik dinletisi sunuldu, çeşitli marşlar seslendirildi.

Resepsiyona, protokol üyeleri, gaziler ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

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