Haberler

Samsun merkezli 19 ilde 'çocuk müstehcenliği operasyonunda 20 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun merkezli olarak 19 ilde düzenlenen operasyonda, çocuk müstehcenliğine dair 40 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen dijital materyallerle birlikte, 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SAMSUN merkezli 19 ilde düzenlenen 'çocuk müstehcenliği' operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çocuk müstehcenliğine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 6 Ocak'ta Samsun merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 40 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde ekiplerin yaptığı aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 20'si bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Diğer 20 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler