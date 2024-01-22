Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Samsun Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 şahıs suçüstü yakalandı.

1 TON 56 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucu ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkol ile yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildi.

"BUNLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya paylaşımına, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Bunlara göz açtırmayacağız" notunu düştü.