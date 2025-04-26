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Bunu yapanlar 16 yaşında! Cami avlusunda vicdanları sızlatan olay

Bunu yapanlar 16 yaşında! Cami avlusunda vicdanları sızlatan olay
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Samsun'un Atakum ilçesindeki cami avlusunda bir kedi iple boğulmuş halde bulundu. Olayla ilgili 16 yaşında oldukları belirlenen 2 lise öğrencisi gözaltına alındı.

Samsun'da 23 Nisan'da gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi Hz. Hatice Camisi'nin avlusunda meydana gelen olayda bir kedinin iple boğulduğunu görenler, polise ihbar bulundu.

16 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİ GÖZALTINDA

Çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi tespit etti. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencileri M.E.E. (16) ile U.E.'nin (16) avluya girdikleri, 15 dakika burada kaldıktan sonra ayrıldıkları belirlendi.

ELİNDE KEDİ TIRMIKLARI VAR

2 şüpheli yakalanırken, M.E.E.'nin elinde kedi tırmıklarına rastlandı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıonur:

bu çocuklar ile aynı evde kalanlar hayatlarının tehlikede olğunu anlamalı.öldürme duygusu önce hayvanla tatmin edilir sonra insana döner

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Haber Yorumlarıonur:

Hayatları lanetlendi..Tüyü kadar camii yaptırsalar ödenmeyecek

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Yaziklar olsun .Bir cana kiymak cocuk yasta canilik yapmak .Kücükte olsa insanda merhamet duygusu olur.Cocuklara Dinimizi ögretmedigimiz zaman Merhamet duygusu ,Vatan Sevgisi icinde olmaz.

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