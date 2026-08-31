Samsun'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girilmemesi Uyarısı

SAMSUN Valiliği, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Samsun Valiliği, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan meteorolojik veriler doğrultusunda kent genelinde denize girilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde bugün dalga yüksekliğinin 1,5 metre ve rüzgar hızının 15 deniz mili seviyesinde beklendiği belirtilirken, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla vatandaşların denize girilmemelerinin önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı