Samsun'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Lise Caddesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle çatı katında hasar meydana geldi.