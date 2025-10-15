Samsun'da Baza İçinde 3 Bin 472 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Tekkeköy'de düzenlenen operasyonda, bazanın içine saklanmış 3 bin 472 uyuşturucu hap bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bazanın içine gizlenmiş 3 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, JASAT ekipleri ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy'de belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamette yapılan aramada, yatak odasındaki bazanın içine gizlenmiş 3 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan V.Ö. (24) jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel