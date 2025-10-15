Haberler

Samsun'da Baza İçinde 3 Bin 472 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Baza İçinde 3 Bin 472 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekkeköy'de düzenlenen operasyonda, bazanın içine saklanmış 3 bin 472 uyuşturucu hap bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bazanın içine gizlenmiş 3 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, JASAT ekipleri ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy'de belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, yatak odasındaki bazanın içine gizlenmiş 3 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan V.Ö. (24) jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte merak edilen sorunun yanıtı

2026 Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte merak edilen sorunun yanıtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.