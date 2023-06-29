Samsun'da Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, programda yaptığı konuşmada İsveç'te yaşanan saldırıyı lanetledi ve birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç da bayramı kutladı. Programa garnizon komutanı, emniyet müdürü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Alparslan Türkeş Parkı Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı lanetledi.

Avrupa'nın ikiyüzlülüğünün buradan görülebileceğine işaret eden Kırcalı, "Birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü olması gerektiğini görmeliyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bu zorlu coğrafyada savunma sanayisinde, sivil toplum örgütleri itibarıyla güçlüyüz, her alanda siyasi olarak güçlüyüz, güçlü olmaya da devam edeceğiz. Gücümüzü, aziz milletimizle yol yürümekten alıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin bayramını kutlarım." dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise İslam aleminin ve Türk vatandaşlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç da bayramlaşma programına katılanlara teşekkür etti.

Bayramlaşma programına Bafra Garnizon Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.