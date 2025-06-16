Samsun'da Babalar Günü'nde Baba-Çocuk Şenliği Düzenlendi

Samsun'da Babalar Günü'nde Baba-Çocuk Şenliği Düzenlendi
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Samsun'da Babalar Günü kapsamında düzenlenen 6. Geleneksel 'Baba-Çocuk Şenliği', aile bağlarını güçlendirmeyi amaçlayarak çeşitli etkinliklerle dolu bir gün sundu. Şenlikte yüz boyama ve kitap ayracı boyama atölyeleri yapıldı.

Samsun'da Babalar Günü'nde "Baba- Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Babalar Günü kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlk İş Babalık Platformu iş birliğiyle düzenlenen 6. Geleneksel "Baba-Çocuk Şenliği", Batı Park'ta gerçekleştirildi.

Aile bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan şenlikte babalar ve çocukları etkinliklerle dolu bir gün geçirdi.

Etkinlikte yüz boyama ve kitap ayracı boyama atölyeleri yapıldı.

Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş, Yeşilay olarak anlamlı günde yerlerini aldıklarını söyledi.

Aile Yılı kapsamında bulundukları etkinliklerde bilgilendirme yaptıklarını dile getiren Güneş, "Etkinlik alanında kurduğumuz stantla, bağımlılıkla mücadele ve koruyucu aile farkındalığı konularında bilgilendirme yaptık. Genç Yeşilay Topluluğumuz çocukların yüzlerini boyayarak ve kitap ayracı boyama atölyesi yaparak etkinliğe renk kattı, çocuklarla birlikte eğlenceli zamanlar geçirdiler. Toplumun temel yapı taşı olan aileleri destekleyen bu tür etkinliklerde yer almak bizler için büyük bir mutluluk." dedi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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