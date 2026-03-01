Samsun'da 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapma' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplamda 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.Ş., emniyet ekiplerince yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü