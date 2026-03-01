Haberler

Samsun'da 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapma' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplamda 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.Ş., emniyet ekiplerince yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var
Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin

Saldırılar sonrası kamera karşısına geçen şahın oğlunun bir mesajı var