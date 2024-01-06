Samsun'da Aort Damarı Patlayan Hastaya Anjiyo ve Ameliyatla Kurtuluş

Samsun'da, 3 santimetre olması gereken aort damarı 11 santimetreye çıkıp patladığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan 82 yaşındaki Cemal Barlak, anjiyo ile ameliyat aynı anda yapılarak sağlığına kavuşturuldu.

Tekkeköy ilçesinde yaşayan Cemal Barlak, üç hafta önce rahatsızlanınca yakınları tarafından bilinci kapalı şekilde Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde 3 santimetre olması gereken aort damarının 11 santimetreye çıktığı ve patladığı belirlendi. Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Ereren ve Dr. Öğretim Üyesi İlker Hasan Karal tarafından yapılan operasyonla hem anjiyo hem de ameliyatı aynı anda yapılan hasta, sağlığına kavuşturuldu.

Ereren, basın mensuplarına, hastanın aort anevrizmasının (balonlaşma) 11 santimetreyi aştığını söyledi.

Bunun damar genişlemesi adına çok büyük bir rakam olduğuna dikkati çeken Ereren, "Balonlaşmanın yanı sıra yırtık ve kanama da vardı. Bu sebeple seri müdahale yapılması gerekiyordu. Bu operasyonu anjiyo ameliyathanesinde yaptık. Eş zamanlı olarak hastanın her iki atardamar arasına da baypas yaptık. Bu hastaların büyük kısmı daha hastaneye ulaşamadan, bir kısmı da hastaneye gelse bile ameliyathaneye ulaşamadan hayatını kaybediyor. Hem damarın çok büyümesi hem yırtığa bağlı aktif kanama olması hem de o esnada ekipmanların ve ameliyathanenin hazır olması müdahale süresini çok kısalttı. Hibrit ameliyathane bu tarz hastalar için olmazsa olmaz bir konudur." ifadelerini kullandı.

Ereren, inşaatı devam eden Samsun Şehir Hastanesinde mutlaka hibrit ameliyathane olması gerektiğini dile getirdi.

Karal da bu tür ameliyatların ölüm riski yüksek hastalara uygulandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Daha önceleri açık yapıyorduk ve ölüm oranları yüksek oluyordu. Anjiyo ünitesinde kapalı yöntemle yaptığımız teknikle hastalardaki ölüm riski son yıllarda oldukça düştü. Hastamızı acil şartlarından ameliyat ünitesine aldık ve kapalı yöntemle başarılı operasyon gerçekleştirdik. Yoğun bakımı atlatan hastamızı yakın zamanda taburcu edeceğiz. Kalp damar ve diğer cerrahların anjiyo ünitesine sahip olması, özellikle diğer ameliyathaneler ile entegre hibrit ameliyathanelere sahip olması, bu hastaların tedavilerinin çok daha hızlı ve başarılı yapılmasına olanak veriyor. Biz de yeni açılacak Samsun Şehir Hastanesinde hibrit ameliyathaneyi kurup hastaların ve bölgenin hizmetine sunacağız."

Hasta Cemal Barlak ise hastaneye damarı patlak şekilde geldiğine işaret ederek "Böbreklerimin üstünden bir sancı vurdu, kanama yaptı. Hastaneye ölü gibi geldim. Burada ameliyatla doktorlarımız beni bu duruma getirdi. Onlardan Allah razı olsun. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.