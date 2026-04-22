Samsun'da Tartıştığı Annesini Öldüren Genç, İntihar Etti

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Muhammet Karademir (23) tartıştığı annesi Ayşe Karademir'i (59) av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kıran Mahallesi 679'uncu Sokak'ta meydana geldi. Hayvan alım satımıyla uğraşan Muhammet Karademir ile annesi Ayşe Karademir arasında hayvanlara baktıkları sırada tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Muhammet Karademir, kendisine ait ruhsatlı av tüfeğiyle annesini vurdu. Karademir, daha sonra tüfeğin namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti.

Anne ve oğlunu kanlar içinde bulan aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ayşe ve Muhammet Karademir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sırasında evde başka kimsenin bulunmadığı belirtilirken, anne ile oğulun cansız bedenleri inceleme sonrası otopsisi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Bu arada, Muhammet Karademir'in 'uyuşturucu kullanmak' suçundan kaydı olduğu ve kumar borcunun bulunduğu belirtildi.

