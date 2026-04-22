Samsun'da Tartıştığı Annesini Öldüren Genç, İntihar Etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde Muhammet Karademir, tartıştığı annesi Ayşe Karademir'i av tüfeğiyle vurduktan sonra intihar etti. Olayın ardından her iki kişi de olay yerinde yaşamını yitirdi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Muhammet Karademir (23) tartıştığı annesi Ayşe Karademir'i (59) av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kıran Mahallesi 679'uncu Sokak'ta meydana geldi. Hayvan alım satımıyla uğraşan Muhammet Karademir ile annesi Ayşe Karademir arasında hayvanlara baktıkları sırada tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Muhammet Karademir, kendisine ait ruhsatlı av tüfeğiyle annesini vurdu. Karademir, daha sonra tüfeğin namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti.

Anne ve oğlunu kanlar içinde bulan aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ayşe ve Muhammet Karademir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sırasında evde başka kimsenin bulunmadığı belirtilirken, anne ile oğulun cansız bedenleri inceleme sonrası otopsisi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Bu arada, Muhammet Karademir'in 'uyuşturucu kullanmak' suçundan kaydı olduğu ve kumar borcunun bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu kez dev bir indirim geliyor
Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı

Mezar merakı faciaya dönüştü! Hiç hesaba katmadıkları bir şey oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu kez dev bir indirim geliyor
Metroda çekilen fotoğraf tartışma yarattı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi! 5 günlük izin 10 güne çıktı