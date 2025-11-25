Samsun'da çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÇÖP KUTUSUNDA 9 TELEF OLMUŞ KÖPEK BULUNDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 19.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kadamut Mahallesi'nde çöp kutusunda ölü köpeklerin olduğuna ilişkin ihbarın yapıldığı belirtildi. İhbarın bir vatandaş tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gitti. Bölgeye şerit çekerek önlem alan İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.