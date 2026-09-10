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Samsun'da 5 bin 200 makaron ele geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreste yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 5 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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