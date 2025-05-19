Samsun'da 4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi sona erdi

Samsun'da 4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi sona erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Samsun Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi sona erdi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Samsun Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi sona erdi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'ndaki kongrenin son gününde "Aile Hekimliği Uzmanlığı ve Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamasının Geleceği" konulu kapanış paneli yapıldı.

Kongre Başkanlığını Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdinç Yavuz'un yürüttüğü etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen akademisyenler ile uzman ve asistan hekimlerden oluşan 300'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

3 gün süren kongrede aile hekimliği alanındaki güncel gelişmeler, bilimsel sunumlar, vaka paylaşımları ve atölye çalışmalarıyla ele alındı. Katılımcılar arasında bilgi ve deneyim alışverişi sağlandı.

Kapanış paneline, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, TAHUD Başkanı ve Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk, Kayseri Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Turan Set, Ordu Üniversitesinden Prof. Dr. Özgür Enginyurt ile TAHUD MYK Üyesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Prof. Dr. Cüneyt Ardıç konuşmacı olarak katıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
AB Komisyonu, Avro Bölgesi ve Türkiye'ye yönelik ekonomik beklentilerini güncelledi

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Beklenen görüşme için saat verildi
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs'ta görkemli kutlama! Yürüyüş yapılan nokta hayli manidar
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final oynardı

Şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final
Galatasaray'ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış

Galatasaray'ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.