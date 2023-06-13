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Samsun'da 4 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Samsun'da 4 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncel Haberler

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde ise taşımalı eğitime şiddetli yağış nedeniyle bir gün ara verildi.

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde ise taşımalı eğitime şiddetli yağış nedeniyle bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Atakum, İlkadım ve Canik'te tüm okullarda eğitime 13 Haziran Salı günü ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca Tekkeköy'de ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Halil Demir - Güncel

Tekkeköy İlkadım Samsun Canik Güncel Haberler

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