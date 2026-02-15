Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Vezirköprü olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Vezirköprü ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel