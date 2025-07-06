Samsun'da 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Hazırlıkları Sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl "ritmin ahengiyle kardeşlik" mottosuyla 9 gün sürecek "35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali"nin hazırlıkları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kuzey Osetya, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ, Letonya olmak üzere 13 ülke katılacak.

35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali ile Samsun bir kez daha dünyanın buluşma noktası olacak. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Samsun'da 17-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

13 ülkeden çok sayıda halk oyunları ekibini ağırlayacak, şehri kültür sanatla buluşturacak festival için kentte hazırlıklar devam ediyor. Birbirinden farklı kültürleri bir kez daha Samsun'da buluşturacak festivalde adeta kültür sanat rüzgarı esecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kenti kültür ve sanatla buluşturmayı sürdürdüklerini ifade etti. Doğan, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Halk Oyunları Festivali ile şehrimizdeki kültür ve sanatı adeta bir üst sekmeye taşıyoruz. Birbirinden farklı kültürleri bir kez daha Samsun'da buluşturuyor olmanın mutluluğunu yaşarken Halk Oyunları Festivali'nin şehrimize ayrı bir ahenk katacağına inanıyoruz. Festival coşkusunu hep beraber yaşamak için tüm hemşehrilerimizi programlarımıza davet ediyorum. Bu güzel şehrin her bir karesini, her bireyini kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceğiz."