Samsun'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un İlkadım ilçesindeki 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkma nedeni ise henüz belirlenmedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yaşardoğu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
