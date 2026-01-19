Samsun'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un İlkadım ilçesindeki 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkma nedeni ise henüz belirlenmedi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Yaşardoğu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel