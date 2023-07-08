Samsun'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, saat 15.00 sıralarında İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çevrede panik oluşturdu. Alevlerin eşya dükkanlarına sıçramasından endişelenen esnaf, itfaiyeyi beklemeden dumanların olduğu alana giderek ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri önce söndürme, ardından soğutma çalışması yaptı. Yangın, 20 dakikalık bir müdahalenin ardından tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı

SAMSUN - Samsun'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çevrede panik oluşturdu. Alevlerin eşya dükkanlarına sıçramasından endişelenen esnaf, itfaiyeyi beklemeden dumanların olduğu alana giderek ilk müdahaleyi yaptı.

Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri önce söndürme, ardından soğutma çalışması yaptı. Yangın, 20 dakikalık bir müdahalenin ardından tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.