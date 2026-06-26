Samsun'da 253 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

SAMSUN'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte il genelinde öğrenim gören 253 bin 435 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Öğrenciler eğitim öğretim yılını tamamlarken, okullarda karne heyecanı yaşandı.

Samsun'da eğitim öğretim faaliyetleri, 1087 okul ve 13 bin 84 derslikte görev yapan 21 bin 614 öğretmenin çalışmalarıyla yürütüldü. Yıl boyunca eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü kentte öğrenciler, ders döneminin tamamlanmasıyla birlikte yaz tatiline başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı karne dağıtım töreni ise Atakum İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar katıldı. Program kapsamında öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini teslim ederek yaz tatili öncesinde çeşitli tavsiyelerde bulundu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ VE ONLARA DESTEK VEREN AİLELERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM'

Yaz tatili sürecinde öğrencilerin zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri ve aileleriyle daha fazla vakit geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ağar, "Bugün 2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Öğrencilerimizle birlikte yıl boyunca yürüttüğümüz eğitim öğretim faaliyetlerini bu dönem itibariyle tamamlıyoruz. İlimiz genelinde 253 binin üzerinde öğrencimiz bu yıl karnelerini aldı. Yine 21 binin üzerinde öğretmenimizle birlikte eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürüyoruz. Çocuklarımız yıl boyunca bir taraftan akademik başarılarını geliştirirken, diğer taraftan ilimiz genelinde ve okullarında yürütülen sosyal, kültürel ve proje temelli çalışmalara aktif şekilde katıldılar. Ailelerimiz de bu süreçte öğrencilerimizin her zaman yanında oldu. Aslında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak adlandırdığımız eğitim öğretim programımızın öngördüğü; beceri temelli, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Onlara destek olan, her zaman yanlarında duran ve onları yüreklendiren ailelerini de tebrik ediyorum. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemine de aynı heyecanla başlayacağımıza inanıyorum. Yaz döneminde velilerimizin çocuklarımızı sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek kurslara, etkinliklere ve çalışmalara yönlendirmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Ayrıca aile büyükleriyle birlikte daha fazla zaman geçirmeleri konusunda onları teşvik etmelerinin, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı