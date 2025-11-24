Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu.

Samsun Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, yaptığı konuşmada, öğretmenliğin toplumsal yapıyı şekillendiren çok kıymetli bir meslek olduğunu söyledi. Öğretmenliğin yeni nesli şekillendirecek mukaddes bir meslek olduğundan dolayı son derece sorumluluk isteyen bir meslek de olduğunu bildiren Ağar, "Değerli öğretmenlerimiz, sizler ülkemizin her köşesinde inançla görev yapan birer eğitim neferisiniz. Mesleğinizi icra ederken en büyük gücünüz öğrencilerinize duyduğunuz sevgi ve onlara gösterdiğiniz anlayıştır. En kıymetli emanetimiz olan çocuklarımızın hayallerine ve umutlarına dokunarak onlarla güçlü bağlar kuracağınıza ve yarınların güçlü nesillerini yetiştireceğinize yürekten inanıyorum." dedi.

Emekli öğretmenler adına konuşma yapan Hürriyet Aydın, öğretmenlik mesleğine 20 yaşında Bingöl'de 24 Kasım günü başladığını söyledi. Aydın, şunları kaydetti:

"Öğretmenin öğrenciyle göz göze geldiği bir an vardır o anda öğretmen öğrencinin gönül kapısından girerek zihnine ulaşır ve o anda eğitim başlar. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra bile öğrencilerimizle karşılaştığımızda yine aynı saygı, sevgi ve heyecan içerisinde kucaklaşmaktayız. Bizim mesleğimizin ayrıcalığı ve en güzel taraflarından biri de budur diye düşünüyorum. Hepimizin hayatında unutamadığı ve önemli yeri olan en az bir öğretmen vardır. Görevini büyük özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar eğitim camiasına başarılar dilerim."

Konuşmalar sonrasında emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar tarafından takdim edildi.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesince düzenlenen "Maarifin Geçmişten İzinde" siyah-beyaz fotoğraf sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.