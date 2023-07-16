Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

SAMSUN'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. 15 Temmuz 2016 tarihinde olduğu gibi vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. AK Parti Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

'MİLLETİMİZ DESTANSI MÜCADELESİNİ GALİBİYETLE NOKTALADI'

15 Temmuz 2016 yılında yaşadıklarını hala unutamadığını söyleyen AK Parti Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Burada, 7 yıl önce hain darbe girişiminin bütün ızdırabını çekerek burada toplandığımız o akşamı adeta bu güzel katılımınızla tekraren yaşatıyorsunuz bize. O akşamki direnişi hiç unutmuyorum. O gece şehit olan kardeşlerimiz, Türkiye Yüzyılı'nın şehidi oldular. gazilerimiz de Türkiye Yüzyılı'nın gazisi oldular. O günü takip eden bu 7 sene içerisinde ülkemizin etrafındaki bu coğrafyada yaşanan olaylara baktığımızda eğer o hainler o akşam başarılı olsalardı, şu anda ne biz bu meydanda olabilirdik ne de Türkiye Cumhuriyeti gibi, coğrafyasında yıldız gibi parlayan devletimiz maalesef olamazdı. O bakımdan milletimiz o akşam destansı bir mücadeleyi, destansı bir galibiyetle noktaladı" diye konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı dinlendi. Etkinlikler çeşitli gösteri ve konserlerin yanı sıra şiirlerin okunmasıyla sona erdi.