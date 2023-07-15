Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Samsun'un Asarcık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi. Programda şehit aileleri ve gaziler ile buluşuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Programa Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi.

Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman, program kapsamında şehit aileleri ve gaziler ile buluştu. Şehit yakınları ve gaziler ile sohbet eden Nayman, ilçedeki görevinin son bulması nedeniyle ailelerle vedalaştı.

İlçe meydanında düzenlenen anma programı ise saygı duruşunda bulunulması sonrası İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Kaymakam Nayman konuşma yaptı.

Programda öğrenciler tarafından sunulan şiir dinletisi sonrası resim sergisi gezildi, sinevizyon gösterisi izlendi.

Programa Belediye Başkanı Şerif Kılağuz ile vatandaşlar katıldı.