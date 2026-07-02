Samsun'da 101 yaşına giren kadına sürpriz doğum günü kutlaması

Samsun'un Yakakent ilçesinde 101 yaşına giren kadına sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde oğlu ile yaşayan 1925 doğumlu 6 çocuk, 18 torun sahibi Ayşe Çoban'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette Çoban'ın 101'inci yaş günü, pasta kesilerek kutlandı.

Aydoğdu, gazetecilere, ilçede belediye başkanlığı öncesinde 10 yıl aile hekimliği yaptığını, Ayşe Çoban'ı da uzun yıllardır yakından tanıdığını ve muayene etmek için sık sık evine geldiğini söyledi.

Aile hekimliği sistemiyle merkeze uzak dağ köyü olan Gündüzlü'ye her hafta gelerek Çoban'ın muayenelerini yaptıklarını anlatan Aydoğdu, "Grip aşılarını, Kovid-19 döneminde koronavirüs aşılarını uyguladık. Son dönemlerde yaşam süresinin uzamasında sağlık yatırımlarının büyük katkısı var. Teyzemizin ne zaman çarpıntısı ya da nefes darlığı olsa hep geldik, ilaçlarını yazdık, bazen de teşhisini koyup ambulansla sevkini sağladık." dedi.

Çoban'a 101'inci yaşında sürpriz yapmak istediklerini belirten Aydoğdu, "Kendisini mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Onun yüzündeki bir gülücük bizlere yetiyor. Daha önce başka bir köyde daha 101 yaş kutlaması yapmıştık. O teyzemiz de hayatında hiç pasta kesmemişti. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

Hayatında ilk kez doğum günü kutlanan ve ilk defa pasta kesen 101 yaşındaki Ayşe Çoban ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evin çevresinde gezip dolaşıyorum. Eskiden yemeğimi kendim yapardım, şimdi gelinim yapıyor. Daha önce nefes darlığım vardı ama şu an sağlık durumum iyi." diye konuştu.

Okuma yazmasının olmadığına işaret eden Çoban, uzun ve sağlıklı yaşamını süte ve yoğurda borçlu olduğunu kaydetti.

Ayşe Çoban'ın 66 yaşındaki oğlu Hüseyin Çoban da annesinin torununun çocuğunu da gördüğünü vurgulayarak, "Annem köy yerinde hep yoğurt, süt ve çorba ile beslendi. Yıllarca tarla işlerinde çalışarak kendi emeğiyle bugünlere kadar sağlıklı şekilde geldi." dedi.

Sürpriz doğum günü kutlamasına Gündüzlü Mahallesi Muhtarı Niyazi Çiçek ile aile üyeleri katıldı.