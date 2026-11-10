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Samsun'da 10 Kasım anması

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Samsun'da 10 Kasım anması
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Samsun'da düzenlenen törenle anıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Samsun'da düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te kent genelinde sirenlerin çalması ile vatandaşlar, saygı duruşuna geçti. Trafikteki sürücüler araçlarından inerken, işçiler de çalışmalarına ara vererek anma törenine katıldı.

Samsun Valiliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı, Onur Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve kent protokolü katıldı. Çelenklerin konulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. Kent genelinde de saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte vatandaşlar, sürücüler ve işçiler, saygı duruşunda bulundu. Cadde ve sokaklarda hayat kısa süreliğine dururken, vatandaşlar Atatürk'ü anma programına bulundukları yerlerden katıldı.

'ATATÜRK, BÜYÜK BİR LİDERDİR'

Törende konuşan Samsun Valisi Tavlı, "Milli Mücadele'mizin ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci seneidevriyesinde minnet, saygı ve şükranla yad ediyoruz. 19 Mayıs 1919'da, 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'umuzda başlattığı Milli Mücadele'yi istiklaline aşık bir millet olan aziz Türk milletimizle birlikte büyük bir zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir komutan, tüm dünyanın takdirine mahzar olmuş saygın bir devlet adamı ve büyük bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz milletimize duyduğu sonsuz güven ve inançla çıktığı yolda elde ettiği büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923'te 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi doğrultusunda, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle 'En büyük eserim' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet'imizi köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla daha da yüceltmek için hep birlikte azimle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Terörsüz Türkiye'nin getirdiği huzurun bereketiyle tarım, ticaret, sanayi, teknoloji, lojistik, sağlık, eğitim, spor ve turizm başta olmak üzere her alanda çok daha müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak için geleceğe her zamankinden daha büyük bir umut ve kararlılıkla yürüyecek; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden süreçte kahraman ecdadımızla birlikte verdiği eşsiz mücadelenin yüksek şuuruyla, istikbal yolunda yakılan meşaleyi birlik ve beraberlik içerisinde gelecek nesillerimize en iyi şekilde emanet edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'mizi zaferle taçlandıran tüm kahramanlarımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını, ordumuzun kahraman askerlerini, Gazi milletvekillerimizi, asırlardır istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi, İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Locası'nın yiğit ve kahraman evlatlarını, Samsunlu Milli Mücadele kahramanlarımızı ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun. Hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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