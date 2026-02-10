Samsun'da '1. Samsun Siber Güvenlik Zirvesi' düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde faaliyet gösteren SİBERAY Topluluğu tarafından "1. Samsun Siber Güvenlik Zirvesi" düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki düzenlenen programda, siber güvenlikte yerlileşme politikaları, bilişim suçları, veri ihlalleri, kişisel verilerin korunması ve siber farkındalık konularında alanında uzman isimler sunum gerçekleştirdi.

Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Murat Çizgel, "Siber Güvenlikte Yerlileşme Stratejisi Olarak Oyun Değiştirici Ürünlere Yönelmek" sunumunda Türkiye'nin, güçlenme politikası izleyen bir ülke olduğunu dile getirdi.

Çizgel, "1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı bize şunu söylemiş oldu. Başkasının silahıyla ancak onun izin verdiği kadarıyla sahada güçlü olabiliyorsunuz. Eğer Türkiye olarak hem kendi coğrafyamızda hem de dost ve müttefik ülkelerle beraber güçlenme politikası izleyen bir ülke olarak savunma sanayisini kendimiz yapmaz isek savaş alanında güçlenemeyeceğimizi görmüş olduk." dedi.

Strateji oluşturmanın zaman aldığını ifade eden Çizgel, "Öncelikle yapmayı öğrenmek kavramını oluşturduk ve yabancılarla iş yaparken onlardan nasıl yapılacağını biraz öğrendik. Sonra bir noktaya geldik ve biz sözleşmelerimizi bu şekilde oluşturduk ve onlardan nasıl yapılacağını biraz öğrendik. Sonrasında ortak yaptık. Dedik ki bakın biz de bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. 2014 yılı itibariyle 'Artık ben belli bir noktada bir güçte kendim de bir şeyler yapabilirim' siyasi iradesi kondu ve bugün itibariyle adını andığımız birçok savunma sanayi ürününün yurt dışında yapılma kararı alındı." diye konuştu.

"Siber güvenlik kavramı ulusal güvenliğin bir parçası haline geldi"

Türkiye'nin günümüzde yüzde 80 yerlilik oranıyla kendi bağımsız bir savunma sanayine sahip olduğunu aktaran Çizgel, şöyle devam etti:

"Savunma sanayi bir ihtiyaçtan doğuyor. Bu savaş sanatı sadece kara alanındaydı. Sonra işte gemiler yapıldı deniz alanına doğru büyüdü. Akabinde uçak icat edildi ve havaya çıktı. 1960'lardan sonra uzaya çıktı ve uzay alanında da artık bizleri etkileyen bir savaş başladı ve son 25-30 yıldan beri tabii tüm dünyada çok fazla gelişmiş olan bilgi teknolojileri bizim artık ayrılmaz bir parçamız haline geldi hayatımızda. Bankacılık sistemimizden sağlık sistemimize, enerji nakil hatlarımızdan üretim etkilerimize bütün her alanda artık dijital bir dünyaya geçmiş olduk. Bu da demek oluyor ki savaş sanatı burada da nüksetmeye başlıyor. Burada hem kendi güvenliğinizi sağlamak hem de burada bir güç unsuru olmanız gerekiyor. Bu nedenle son dönemlerde siber güvenlik kavramı artık ulusal güvenliğin bir parçası haline geldi."

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise yaşadığımız çağda, bilginin yalnızca bir üretim aracı değil, aynı zamanda güç ve milli güvenlik unsuru haline geldiğine işaret etti.

Siber güvenliğin ülke güvenliği açısından önemine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Bugün bir ülkenin enerji sistemleri, bankacılık altyapısı, ulaşım ağları, sağlık hizmetleri ve hatta savunma mekanizmaları siber uzayda hedef alınabilmektedir. Artık savaşlar yalnızca karada, havada ya da denizde değil klavyelerle, algoritmalarla ve veri merkezleri üzerinden yürütülmektedir. Bu nedenle siber güvenlik, yalnızca bir bilişim konusu değil, ulusal egemenliğin, ekonomik istikrarın ve toplumsal huzurun temel unsurlarından biridir. Bu perspektifinden baktığımızda, siber güvenliği güçlü olmayan bir devlet, dış müdahalelere, ekonomik kayıplara ve itibar zedelenmesine açık bir yapı demektir."

Nitelikli insan kaynağına, güçlü akademik çalışmalara ve yerli teknolojilere yatırım yapmadan, bu alanda sürdürülebilir bir güvenlikten söz etmenin mümkün olmadığını söyleyen Rektör Aydın, "Üniversiteler olarak bizim sorumluluğumuz tam da burada başlamaktadır. Siber güvenlik alanında yapılacak her akademik çalışma, her disiplinler arası yaklaşım ve her yetiştirilen nitelikli insan kaynağı ülkemizin dijital geleceğine yapılmış bir yatırımdır." dedi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Turgut Türkmen de "Bilişim Suçları ve Örneklemeleri ile Bireye Yansımaları" konulu sunum yaptı.

Türkiye Siber Vatan Programı Teknik Koordinatörü Muhammed Temli de programın hedefleri, uygulama süreçleri ve kalkınma ajansları ile yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.