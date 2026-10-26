Samsun Canik'te 20 metre yükseklikten düşen N.Ö., itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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SAMSUN'un Canik ilçesinde 20 metre yükseklikten ormanlık alana düşüp yaralanan N.Ö. (27), itfaiye ekiplerince çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Toptepe Mahallesi Akmescid Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, epilepsi hastalığı olan N.Ö., yokuş aşağı yürüdüğü sırada rahatsızlanarak dengesini kaybetti. N.Ö., sokak kenarında yaklaşık 20 metre yükseklimten ormanlık alana düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, N.Ö.'yü ip salarak sedye ile güvenli bir şekilde yukarı çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı N.Ö., hastanede tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı