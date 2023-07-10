Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası Aldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yapılan denetimler sonucunda Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) çevresel yönetim sistemine uygunluğunu doğrulayan "TS EN ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi" sertifikasını almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sertifikanın başkanlık makamında Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, sertifikanın belediyenin gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde çevreye ve doğaya gösterdiği hassasiyetin simgesi olduğunu vurguladı.

Çevreci hizmetleri ve belediyenin vermiş olduğumuz hizmetin kalitesinin bu sertifika ile bir kez daha onaylanmış olduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Ekolojik dengeyi koruyan, yaşanabilir, sağlıklı, temiz bir çevre oluşturmayı hedefleyerek hizmetlerine yön veren Büyükşehir Belediyesinin çevreci hizmetleri bu sertifika ile bir kez daha onaylanmış oldu. Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili almış olduğumuz belge bizim için çok önemli. Bu kapsamda sertifika almak bizleri memnun etti. Her zaman 'Yaşanabilir ve yeşil Samsun' diyoruz. Temiz ve en önemlisi insanlarımızın mutlu olduğu bir Samsun hedefliyoruz. Bu sertifikalar bizleri çalışma noktasında daha çok motive edecektir. Emeği geçen tüm birimlerimize çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."