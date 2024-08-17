Samsun Büyükşehir Belediyesi Bolu'daki Yangın Söndürme Çalışmalarına Destek Veriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Bolu'nun Göynük ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 4 personel ve 2 araç gönderdi.

Havza İtfaiye Amiri Murat Yılmaz ve Vezirköprü İtfaiye Amiri Salih Tanrıverdi'nin de katılımıyla Havza İtfaiye Amirliği'nde yapılan geleneksel "itfaiyeci duası" ile ekipler, yangın bölgesine uğurlandı.

Yılmaz, görevli personele başarı dileyerek, "Önceliğiniz güvenliğiniz. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun." dedi.

AFAD koordinasyonunda görevlendirilen ekipler, dua sonrası yola çıktı.