Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Kastamonu Valisi'ni Ziyaret Etti

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Demir, Vali Dallı'nın makamında gerçekleşen ziyarette, AA'nın bölgede yaptığı çalışmalarla şehrin tanıtımına katkılar verdiğini söyledi.

Dallı da AA ekibine çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

Ziyaretin anısına Dallı, Demir'e, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kastamonu'nun Kasaba köyündeki Mahmutbey Camisi için basılan hatıra parası hediye etti.