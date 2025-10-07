Haberler

Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu'ndan Kadın Cinayetlerine Tepki

Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Fatma G'nin eşi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. Komisyon, erkek şiddetinin önlenmesi için daha fazla adım atılması gerektiğini vurguladı.

Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından kadın cinayetleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, Samsun'un Canik ilçesinde 26 Eylül'de Fatma G'nin kocası Yücel G. tarafından öldürülmesine tepki göstermek ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için toplandı.

Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hale Günaydın, burada yaptığı açıklamada, 4 çocuk annesi Fatma G'nin kocası Yücel G. tarafından şiddet uygulanarak vahşi şekilde öldürüldüğünü dile getirdi.

Cinayeti itiraf eden koca Yücel G. hakkında daha önce de aile içi şiddet nedeniyle işlem yapıldığını belirten Günaydın, "22 Mart'ta eşini tehdit ettiği gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı verildiği ve kızına uyguladığı şiddet sebebiyle şahsın tutuklanıp temmuz ayında tahliye olduğu öğrenilmiştir. Ölümle sonuçlanan erkek şiddetinin geldiği noktada, kendisini daha önce tehdit eden erkeğin şiddetinden kaçan ve sığınma evine sığınan bu kadının, ölümüne sebebiyet veren erkeğin yanına tekrar dönmesi/dönmek zorunda kalması, ülkemizin şartlarını gösteren sistemsel bir problemdir." dedi.

Günaydın, 12 Eylül'de ise Gülşah Karaman Kıyak'ın oğlu ile birlikte eşi Serdar Kıyak tarafından öldürüldüğünü anımsattı.

Tüm insanlar için geçerli olduğu gibi kadının da insan ve ayrıca kadın olma vasfıyla fiziksel, psikolojik ve cinsel bütünlüğünün dokunulmaz olduğuna işaret eden Günaydın, "Kadının yaşama, fiziksel, psikolojik ve cinsel bütünlüğünü koruma hakkına katkı sağlayan her düzenlemenin önemi itibarıyla, defalarca kez söylediğimiz gibi devlete ayrıca politika geliştirme yükümlülüğü getiren İstanbul Sözleşmesi'ne dönmek dahil, vahim boyuta gelen şiddetin önlenmesi konusunda her tür ve daha fazla adım atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve dünya için mücadeleye devam edeceklerini aktaran Günaydın, Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak Türkiye'de ve Samsun'da bugün Fatma G. ve Gülşah Karaman Kıyak özelinde, kadınlara yönelik tüm şiddet vakalarının ve şüpheli ölümlerin takipçisi olacaklarını kaydetti.???????

