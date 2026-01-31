Haberler

Samsunlu mübadiller Anıtkabir'i ziyaret etti

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 103. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneği, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 103. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, mübadil ve mübadil torunları dernek başkanı Adem Tuğral başkanlığında ziyaret ettiği Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Anıtkabir özel defterine yazılan mesajın ardından heyet, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
