Samsun Bafra'da saman depolarında yangın, 5 bin balya için müdahale sürüyor

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Samsun'un Bafra ilçesinde saman depolarında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Elif Mahallesi Hara mevkisinde bir firmaya ait saman depolarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine ?yaklaşık 5 bin balya ve yüklü miktarda kuru otun bulunduğu 3 deponun yer aldığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı, 2 kamyon, 3 kepçe ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazözün müdahale ettiği yangın bölgesine çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: AA