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Samsun Bafra'da iki araç çarpıştı, Samsun-Sinop yolunda 3 kişi yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde Samsun-Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi Pakun kavşağında iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ceyda D. (67) yönetimindeki 34 BFM 55 plakalı SUV tipi araç, Samsun- Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi Pakun kavşağında Murat S. (36) idaresindeki 55 JV 741 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Murat S. ile araçlarda bulunan Kamil K. (61) ve Necla G. (61) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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