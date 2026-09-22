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Samsun Bafra'da çiftlikteki saman deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

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Samsun Bafra'da çiftlikteki saman deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
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Samsun'un Bafra ilçesinde Samsun-Sinop kara yolu üzerindeki bir çiftliğin saman deposunda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi; ekipler depoyu saran alevlere iş makineleri ve arazözlerle müdahale ediyor.

SAMSUN'un Bafra ilçesindeki bir çiftlikte bulunan saman deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Saat 17.00 sıralarında Samsun- Sinop kara yolu Bafra ilçesinde bulunan bir çiftliğin saman deposunda yangın çıktı. Depodan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, depoyu saran alevlere iş makineleri ve arazözlerle müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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