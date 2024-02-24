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Samsun Bafra'da Berat Kandili Programı Düzenlendi

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Samsun'un Bafra ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, camide akşam namazı sonrası Kur'an-ı Kerim, mevlit, kaside ve ilahiler okundu. İlçe vaizi Fatih Dülger'in sohbeti ve duasının ardından yatsı namazı kılındı. Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Çarşı Camisi'nde akşam namazı sonrası başlayan programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim, mevlit, kaside ve ilahiler okundu.

İlçe vaizi Fatih Dülger'in, "Berat Kandili'nin önemi ve tevbe" konulu sohbeti ve duası sonrası din hizmetleri uzmanı Süleyman Dinçer tarafından yatsı namazı kaldırıldı.

Namazın ardından Bafra Belediyesi cemaate ikramda bulundu.

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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