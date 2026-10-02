Haberler

Samsun Bafra'da 2. Bafra Sempozyumu 75 bilim insanı ve 68 bildiriyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'da 2. Bafra Sempozyumu 75 bilim insanı ve 68 bildiriyle başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Bafra'da 'Tarih, Kültür, Sanat, Sosyal Yaşam ve Tarihsel Mekanlar' başlıklı 2. Bafra Sempozyumu başladı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 75 bilim insanının sunacağı 68 bildiriyle Bafra'nın tarih, kültür, sanat ve sosyal yaşamının yeniden ele alınacağını söyledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen "Tarih, Kültür, Sanat, Sosyal Yaşam ve Tarihsel Mekanlar" başlıklı 2. Bafra Sempozyumu başladı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyum ile şehrin değerlerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bir şehri gerçekten tanımanın yalnızca bugününe bakmakla mümkün olmadığına işaret eden Kılıç, "O şehri anlamak için geçmişine uzanmak, yaşanmışlıklarını, insanlarını, kültürünü, geleneklerini ve hafızasında taşıdığı değerleri bilmek gerekir. 75 bilim insanımızın sunacağı 68 bildiriyle Bafra'mızın tarihini, kültürünü, sanatını ve sosyal yaşamını yeniden ele alıyoruz. Sunulacak her çalışmayı Bafra'nın hafızasına eklenen yeni bir sayfa olarak değerlendiriyorum." dedi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Bozok ise çalışmanın akademik ve kültürel boyutuna dikkati çekerek, "Belediyeler genellikle yola, altyapıya yatırım yapan kurumlar olarak görülür. Elbette bunlar da olacaktır ancak asıl hizmet insana, insanın geçmişine yapılan hizmettir. Geçmişi bilen nesiller geleceği takdir edecektir. Bu bilimsel çalışma ile maziye sahip çıkıp gelecek kuşaklara köprü kuran kalıcı bir eser kazandırmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz konferans verdi ve Prof. Dr. İlhan Şahin moderatörlüğünde Selçuklu'dan Osmanlı'ya Bafra'nın tarihsel gelişiminin ele alındığı oturum yapıldı???????.

Programın açılışına Kaymakam Mustafa Altınpınar ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi

Ve beklenen son! Tarih bile verdiler
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun

Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü spiker Erhan Çelik'in doktor eşinin ölümünde yeni gelişme! 5 şüpheli gözaltında

Ünlü spikerin eşinin ölümünde çarpıcı gelişme! 5 kişi gözaltında
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltında olan MHK başkanı ile ilgili yeni gelişme
Kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası ortaya çıktı

İşte kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası
Kas hastası milli sporcu, hakem eşiyle tanıştıktan sonra dünya rekoru kırdı! 3 yılda 10 altın madalya

25 yaşına kadar dört duvar arasındaydı! Eşiyle dünya rekoru kırdı
Eski hakem Arda Kardeşler, 'Hakemler dosyası' kapsamında ifadeye gitti

O da emniyete çağrıldı!
Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! 40 milyar dolarlık hedef için kritik görüşme

Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! Masada 40 milyar dolarlık hedef var
Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Baba Vanga'dan 4 burç için ses getirecek kehanet! Tarihi de vermiş