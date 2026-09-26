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Samsun Atakum'da otomobil kamyonete arkadan çarptı, 4 kişi yaralandı

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Samsun Atakum'da otomobil kamyonete arkadan çarptı, 4 kişi yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, Samsun-Ankara Kara Yolu'nda otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Samsun- Ankara Kara Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den İstanbul'a giden İhsan K. (39) yönetimindeki 34 JR 2910 plakalı otomobil, Sarıışık mevkisinde virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Aykan S. (40) idaresindeki 34 PRH 415 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet refüje savrularak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsünün babası Turgut K. (64) ve annesi Aysel K. (65) ile kamyonetin şoförü Aykan S. ve yanındaki Aydın S. (55) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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