Samsun Alaçam'da gece yağan kar, 1020 rakımlı Kızlan Yaylası'nı beyaza bürüdü

Samsun Alaçam'da gece yağan kar, 1020 rakımlı Kızlan Yaylası'nı beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Alaçam ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, 1020 rakımlı Kızlan Yaylası'nı beyaza bürüdü. Yaylada güzel kış manzaraları oluştu ve bölge sabah saatlerinde dron ile cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, 1020 rakımlı Kızlan Yaylası'nı beyaza bürüdü.
İlçenin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışının ardından Kızlan Yaylası'nda güzel kış manzaraları oluştu.
Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan yayla, sabah saatlerinde dron ve cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kaynak: AA