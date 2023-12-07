Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet Belgeseli Galası Yapıldı

Toplumcu, gerçekçi edebiyat kuşağının önemli yazarlarından Samim Kocagöz'ün hayatını konu alan "Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet" belgeselinin gala gösterimi gerçekleştirildi.

Beyoğlu Sineması'nda sanat ve edebiyat dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen galada AA muhabirine açıklama yapan belgeselin yönetmeni Mesut Gengeç, Kocagöz'ün İzmir'in köklü bir ailesinden geldiğini söyledi.

Yazarın 1916 ile 1993 yılları arasında yaşadığını aktaran Gengeç, "Hayatındaki önemli dönemleri belgesel projesiyle işledik. Hem edebiyat çevreleri hem de ailesinden kişilerle görüştük. Bütün hayat hikayesini belgeselde aktardık." dedi.

Gengeç, Kocagöz'ün toplumcu gerçekçi kuşağın önemli isimlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Sait Faik Abasıyanık ve Orhan Veli Kanık gibi birçok yazarla aynı dönemde yetişmiş bir yazar. Okuldaki hocası da Halide Edib Adıvar. Kitaplarında bu kuşağın toplumsal sorunlarını merkeze aldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ara Güler babamın büyük bir dostuydu"

Samim Kocagöz'ün oğlu Şükrü Kocagöz ise babasının Sabahattin Ali'nin öğrencisi ve Fakir Baykurt'un hocası olduğunu dile getirerek, "Bu isimler edebiyatımızda toprağı, çiftçiyi, emekçiyi ve toplumu anlatan yazarlar. Önemli bir yer tutuyorlar akım olarak. Biz de onun anısına, o kuşağı biraz anımsatabilmek için böyle bir belgesel düşündük." şeklinde konuştu.

Belgeseldeki görsellerin büyük çoğunluğunun Ara Güler'in çektiği fotoğraflardan oluştuğunu kaydeden Kocagöz, "Ara Güler babamın büyük bir dostuydu. Ara ağabeyin çektiği 50-60 fotoğraf var bizde. İyi ki Ara ağabey çekmiş ve onları vermiş. Mesut Bey de çok iyi bir yönetmen. Daha önce güzel bir İzmir'in Kurtuluşu belgeseli yapmıştı. Bunun vasıtasıyla tanıştık, iyi bir belgeseldi. Babam da aslında bir çiftçi ve bir toprak ağasının oğlu. Biraz o kuşağın içinde marjinal, ailesel konumu ile biraz çelişkili toplumsal yazar olması. Bunu belgeselimiz çok güzel anlatıyor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Belgeseli oyuncu Tamer Levent seslendirdi

Edebiyat dünyasına kaynak oluşturacak arşiv niteliği taşıyan belgeselin seslendirmesini Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden oyuncu Tamer Levent üstlendi.

Müziklerini Yıldıray Gürgen'in icra ettiği belgeselin proje koordinatörlüğünü Bülent Günal, proje-kurgu sorumluluğunu Yılmaz Aydın üstlenirken, senaryosunu ise Cansu Yücelen yazdı.

"Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet" belgeselinde Kocagöz'ü Türk edebiyatının önemli isimlerinden Doğan Hızlan, Feridun Andaç, Tamer Levent, yeğeni eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, oğlu Şükrü Kocagöz ve kendisini tanıyan İzmirli edebiyat çevreleri anlatıyor.

Belgeselin sonraki gösterimlerinin İzmir ve Aydın'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.