Mersin'de saman yüklü bir tırda yapılan aramada, saman çuvallarının arasına gizlenmiş halde 278 kilo 895 gram esrar ile mutfak tüpünün içerisine gizlenmiş 77 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Saman balyalarının arasından 279 kilo uyuşturucu çıktı

MERSİN - Mersin'de otoban girişinde durdurulan saman yüklü bir tırda yapılan aramada, saman çuvallarının arasına gizlenmiş halde 278 kilo 895 gram esrar ile mutfak tüpünün içerisine gizlenmiş 77 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Adana-Mersin Otobanı uygulama noktasında önlem alan ekipler, saman yüklü bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş vaziyette 348 paket halinde 278 kilo 895 gram esrar ile mutfak tüpü içerisinde zulalanmış 77 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.B. adlı şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.