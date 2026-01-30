Suriye yönetimi ile YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldı

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu, hükümet kaynaklarına dayandırarak Şam yönetimi ile YPG'nin, ateşkes ve askeri idari yapıların kademeli entegrasyonunu öngören kapsamlı bir mutabakata vardığını duyurdu.

Mutabakatın, Suriye güçleri ile YPG unsurları arasında ateşkes sağlanması, iki tarafın askeri ve idari güçlerinin kademeli entegrasyonunu içerdiği belirtildi.

Bu kapsamda "temas hatlarından askeri güçlerin çekilmesi ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin, Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi konusunda" anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Anlaşmada ayrıca, "bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılması, YPG'ye bağlı üç tugayı içeren bir askeri tümen oluşturulması, Aynularab güçlerine bağlı bir tugayın Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde teşkil edilmesinin yer aldığı" kaydedildi.

Bunun yanı sıra anlaşmanın, YPG'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilmesi ve sivil çalışanların kadrolarının korunmasını da kapsadığı aktarıldı.

Suriye'deki Kürt toplumunun medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi ile yerinden edilenlerin bölgelerine dönüşünün güvence altına alınması konusunda da tarafların uzlaştığı bildirildi.

Anlaşmanın, Suriye topraklarının birliğini sağlamayı, hukukun uygulanmasını ve ilgili taraflar arasında işbirliğini güçlendirerek bölgede tam entegrasyonu gerçekleştirmeyi ve ülkenin yeniden inşası için çabaları birleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı. Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bu ateşkes 24 Ocak'ta 15 günlüğüne uzatılmıştı.