Şam'da yıllardır sakladığı ay yıldızlı Beşiktaş atkısını rejimin devrilmesiyle takmaya başladı

Suriye'nin başkenti Şam'da hayatını sürdüren Türk asıllı Halit Hacı Hasan, Baas rejiminin yıkılmasının ardından 14 yıldır sakladığı Türk bayrağı armalı Beşiktaş atkısını artık korkmadan takıyor.

Türk asıllı Hacı Hasan ailesi, 1938 yılında Hatay'ın Hassa ilçesindeki Eğribucak mahallesinden Suriye'ye göç etti.

Önce Halep'e, sonrasında ise Şam'a yerleşen aile, yarım asırdan fazla süredir plastik ve kağıt ticareti yaparak geçimlerini sağlıyor.

Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaştan Hacı Hasan ailesinin bireyleri de olumsuz etkilendi.

Ailenin ikinci kuşağından 90 yaşındaki Muhammed Hacı Hasan, yaklaşık 70 yıldır Şam'daki Kapalı Kuruyemişçi Çarşısı'nda esnaflık yapıyor.

Hacı Hasan ailesiyle görüşen AA ekibi, en az 300 yıllık tarihi evlerine de misafir oldu.

İlerlemiş yaşına rağmen çalışan Muhammed Hacı Hasan, Baas rejiminin yıkılmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Hacı Hasan, rejim sonrası hayatın normale dönmeye başladığına, hareketlenen çarşıda ürünlerin fiyatının düştüğüne dikkati çekti.

Esed rejiminin yıkılmasıyla durumların çok "iyi olduğunu" anlatan yaşlı adam, yakın zamanda Türkiye'deki akrabalarını Suriye'de ağırlamak istediklerini ifade etti.

Hacı Hasan, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'ye gidemediğini ve Hatay'daki akrabalarını ziyaret etmek istediğini aktararak, "Eskiden akrabalarımız da ( Şam'a) gelirdi ancak şimdi iletişim çok az." diye konuştu.

Şam'da 14 yıl sonra Beşiktaş atkısını korkmadan takabiliyor

Ailenin ikinci kuşağından 52 yaşındaki Halit Hacı Hasan da Baas rejimi döneminde maruz kaldıkları baskıları anlattı.

Rejim güçlerinin 2 yıl önce kendilerine haksız yere yüklü miktarda para ceza kestiğini dile getiren Halit Hacı Hasan, "Parayı ödemediğim için 3 ay boyunca hapiste tutuldum. Parayı denkleştirmek için poşet fabrikasını sattık." dedi.

Baas rejiminin yıkılmasıyla gururla taktığı Beşiktaş atkısının hikayesini de paylaşan Halit Hacı Hasan, "Bu atkı hemen hemen 15 yıldır bende. Türkiye'den hediye gelmişti. Savaş çıkınca sakladım. Çünkü Türk bayrağı görürlerse seni kaybederlerdi. (Atkıyı) Esed'in düştüğü gün çıkarttım. Bak üzerinde Türk bayrağı var. Bizi Esed rejiminden kurtardığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına borçluyuz. Çok mutluyuz, Onu görürsem gözlerinden öpmek isterim." ifadelerini kullandı.

Babasının çalışarak şu an yaşadıkları 2 katlı tarihi evi 50 yıl önce satın aldığını söyleyen Halit Hacı Hasan, zamana direnen evlerinin avlusundaki konuşmasına şöyle devam etti:

"Evde Osmanlı döneminden bir İstanbul resmi var. Bu evde bir zamanlar (Osmanlı döneminden) Şam valisinin kaldığı rivayet ediliyor. Çok eski bir ev ancak Esed rejimi evin onarılmasına izin vermedi. Biz garibanız ses etmedik. Eğer onlara karşı çıksaydık gelir bu evi bizden alırlardı."

Tarihi evi 3 kardeşiyle paylaştığını vurgulayan Hacı Hasan, "(Rejimin yıkılmasının ardından) Hayat yüzde yüz değişti. Esed döneminde hiçbir şey diyemiyorduk." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki ağabeyi ve kızıyla 10 yıldır görüşemediğini anlatan Hacı Hasan, "İnşallah kızım ve ağabeyim bayrama ziyarete gelecek." dedi.

Hacı Hasan, "Allah Erdoğan ve Türk milletinden razı olsun, kendilerinden çok memnunuz." diye konuştu.

"2014'te kız kardeşimin oğlunu tutukladılar ve halen nerede olduğu belli değil"

Macid Hacı Hasan ise Esed rejiminin 50 yıldır yaşadıkları evin tamirine izin vermediğini vurgulayarak, "Rejimin yıkılmasından sonra çok rahat ettik. Baskı döneminde sanki cehennemde yaşıyor gibiydik. Eskiden bize hep ceza kesiyorlardı. Çok ihlaller yaptılar. 2014'te kız kardeşimin oğlunu tutukladılar ve halen nerede olduğu belli değil. Herkese sorduk, kimsenin haberi yok." ifadelerini kullandı.

Türk ailesi olarak çocukların da Türkçe öğrenmesini çok istediklerinin altını çizen Macid Hacı Hasan, "İnşallah çocuklara güzel bir gelecek olacak. Umutluyuz. Türkiye'deki yakınlarımızı görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.