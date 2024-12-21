Salvini, Göçmenleri Karaya Yanaştırmama Davasında Beraat Etti

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, 2019'da İçişleri Bakanı olduğu sırada İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'a ait gemiyi Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle günlerce karaya yanaştırmaması sebebiyle yargılandığı davada beraat etti.

Open Arms'ın Ağustos 2019'da kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca karaya yanaştırmaması sebebiyle Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının Salvini için 2021'de "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarıyla başlattığı ilk derece yargılama süreci sonuçlandı.

Palermo'daki Pagliarelli Cezaevindeki mahkemede görülen davanın karar duruşmasında, savcılığın 6 yıl hapis cezası istediği Salvini, hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti.

Salvini, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, "3 yıllık yargılamanın ardından bu karardan dolayı mutluyum. Sağduyu kazandı. Vatanı savunmak suç değil, bir hak." dedi.

Olayın başından bu yana ve dava süresince karşı karşıya geldiği Open Arms'ın İspanyol kurucusu Oscar Camps'a göndermede bulunan Salvini, "Göçmenleri siyaset için kullanacaklarını düşünenler kaybettiler ve elleri ceplerinde İspanya'ya dönüyorlar." dedi.

Oscar Camps ise gerekçeli kararı beklediklerini, ona göre beraat kararına itiraz edip etmemeyi değerlendireceklerini söyledi.

Karara tepkiler

Salvini hakkındaki beraat kararı, sağ koalisyon hükümetinde de memnuniyetle karşılandı.

Başbakan ve sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) lideri Giorgia Meloni yaptığı yazılı açıklamada, "Başbakan Yardımcısı Salvini'nin beraatinden büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisine yöneltilen suçlamaların ne kadar asılsız ve gerçek dışı olduğunu gösteren bir karar." ifadelerini kullandı.

Meloni, X hesabında da Salvini ile beraber fotoğrafını paylaşarak, "İtalya sınırlarını savunmak asla suç olamaz. Matteo Salvini'nin beraat etmesi harika bir haber. Yasa dışı göçle, insan kaçakçılığıyla mücadele etmeye, ulusal egemenliği savunmaya azim ve kararlılıkla birlikte devam edelim." yorumunu yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve iktidarın küçük ortağı Forza Italia (FI) Partisi lideri Antonio Tajani ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Palermo'da bir hakim var. Salvini'ye kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.

Open Arms hadisesi

Aşırı sağcı Lig Partisi ile 5 Yıldız Hareketi'nin Haziran 2018'de kurduğu ve Eylül 2019'a kadar görevde kalan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, bu dönemde düzensiz göçü önlemeye yönelik sert tedbirleri uygulamaya koymuştu. Salvini, Orta Akdeniz'de göçmenleri kurtaran çok sayıda STK gemisi ile İtalyan güvenlik güçlerine ait gemilerinin de İtalyan limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletmiş, karaya yanaşmalarına izin vermemişti. Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini'ye görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti.

İtalyan Senatosu, aynı zamanda senatör olduğu için Salvini hakkında Palermo Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeye 30 Temmuz 2020'de onay vermiş ve eski bakanın yargılanmasının önünü açmıştı.

Salvini, Temmuz 2019'da Akdeniz'de kurtarılan 131 düzensiz göçmenin günlerce Gregoretti sahil güvenlik gemisinden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamalarıyla Katanya'da benzer bir yargı süreci geçirmişti.

Katanya'daki ön inceleme duruşmasında, Ön Duruşma Hakimi Nunzia Sarpietro, Salvini için hem savunma tarafı hem de savcılıktan gelen davanın düşürülmesi talebini kabul etmişti. Böylece aşırı sağcı lider yargılandığı iki davanın birinde suçsuz bulunmuştu.